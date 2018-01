Mann bei Flucht in Aare gesprungen

Am Dienstagabend stellte eine Polizeipatrouille auf der Münsterplattform in Bern einen Mann fest, der wegen Widerhandlungen gegen das Strafgesetz und das Ausländergesetz zu einer mehrmonatigen Haftstrafe ausgeschrieben war.

Als der Mann die Einsatzkräfte erblickte, ergriff er laut Polizeiangaben zunächst mit dem Velo die Flucht in Richtung Münzrain. Von dort aus gelangte er zu Fuss über mehrere Hausdächer und Böschungen an die Aarstrasse. Im Uferbereich auf Höhe der Kirchenfeldbrücke kletterte er über ein Geländer und sprang in die Aare.

Die Polizei, welche die Verfolgung des 33-Jährigen aufgenommen hatten, traf kurz darauf am Aareufer ein. Mittels Zuwerfen von Rettungswurfleinen konnte der Mann schliesslich aus dem Wasser gezogen und verhaftet werden.

Er wurde durch die Polizisten vor Ort medizinisch betreut und mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Bei der Verfolgungsjagd zog sich ausserdem ein Polizist leichte Verletzungen zu und begab sich in ärztliche Behandlung.

Der 33-Jährige konnte das Spital in der Zwischenzeit verlassen und wurde ins Gefängnis gebracht. (flo/pkb)