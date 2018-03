Mann bei Autounfall tödlich verletzt

Ein Autolenker war in der Nacht auf Samstag kurz vor 01.15 Uhr auf der Wilerstrasse von Wiler bei Seedorf herkommend in Richtung Lyss unterwegs. In einer Linkskurve geriet das Auto rechts von der Strasse ab, durchbrach einen Weidezaun und kam letztlich an der Böschung des Lyssbachs zum Stillstand.

Der 39-jährige Mann aus dem Kanton Bern wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass er von den Rettungskräften nur noch tot aus dem Auto geborgen werden konnte. Dies berichtete die Kantonspolizei Bern am Samstagmittag.

Die Wilerstrasse musste während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für rund fünf Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Bern die Feuerwehr Lyss und ein Ambulanzteam. Untersuchungen zum genauen Unfallhergang wurden aufgenommen. (chh/pd)