Mann an Tramhaltstelle überfallen

Am Montagabend ist in Bern ein Mann überfallen worden. Das Opfer verliess kurz nach 23 Uhr das Restaurant Blumenfeld an der Murtenstrasse und ging zu Fuss in Richtung Tramhaltestelle Bethlehem Kirche.

Bei der Haltestelle näherte sich ihm ein unbekannter Mann und ging ihn tätlich an. Der Angegriffene stürzte dabei zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Täter flüchtete mit der Beute zu Fuss in eine unbekannte Richtung.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Personen, die den Raub beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031'634'41'11 zu melden.