ManU-Stars sind in Bern angekommen

Vor dem morgigen Gruppenspiel gegen YB trainiert Manchester United heute um 18 Uhr erstmals im Stade de Suisse. Zuvor hält ManU-Coach José Mourinho im Stadion eine Pressekonferenz ab – live mitzuverfolgen ab 17.15 Uhr hier auf Bernerzeitung.ch.

Der englische Rekordmeister ist mit etwa 20 Minuten Verspätung um 12.55 Uhr am Flughafen Bern-Belp gelandet. Mit mehreren Bussen wurden Spieler, Trainer und Betreuer in die Stadt Bern gefahren. Die Polizei stand schon am Mittag vor dem Teamhotel bereit, der Parkplatz war mit orangen Pylonen abgesperrt. Obschon der Name des Hotels nicht gestreut wurde, warteten schon zahlreiche Fans auf die Ankunft ihrer Idole. (mb)