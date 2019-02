Jetzt sieht man Vering, die weissen Kopfhörerknöpfe im Ohr, aufmerksam vor seinem Laptop sitzen. Der Geräuschpegel im Café mutet südländisch hoch an, was Vering keineswegs ablenkt. Vor knapp einem halben Jahr wechselte der ebenso begabte wie ehrgeizige Nachwuchsphysiker aus Bremgarten nach der Matur am Stadtberner Gymnasium Neufeld direkt an die kalifornische Eliteuniversität (wir berichteten). Ein höchst seltener Karrieresprung, vergleichbar mit einem Eishockeyspieler, der direkt aus dem Nachwuchskader des SC Bern in ein Spitzenteam der nordamerikanischen NHL transferiert würde.

Kaderschmiede fürs Valley

Vering will an der Bucht von San Francisco nicht bloss ein bisschen mitstudieren. Er schaffte die Aufnahme in den erst 2017 lancierten Spezialstudiengang «Management, Entrepreneurship and Technology», in dem pro Jahrgang aus wohl Tausenden von Bewerbern bloss 50 Studierende aufgenommen werden. In nur vier Jahren erwirbt man zwei Abschlüsse, einen in Ingenieurwissenschaften, den anderen als Jungunternehmer an der renommierten Haas-Business-School.

Man könnte auch sagen: Julius Vering absolviert die Kaderschmiede für künftige Spitzenkräfte des Silicon Valley.

Dafür, dass er an der Weltspitze mitmischen will, sieht Julius Vering die Dinge nach dem ersten Halbjahr im Mekka der technologischen Innovation ziemlich entspannt. Mit der Matur am Gymnasium Neufeld sei er bestens aufgestellt, sagt er: «Besonders in Mathematik stehe ich sehr gut da. Bis jetzt ist für mich recht viel Stoff Repetition.»

Schlafen im Kajütenbett

Klar, Julius Vering war kein Durchschnittsgymeler. Von der Schweizer Mindfire-Stiftung des Neurowissenschaftlers Pascal Kaufmann, der das menschliche Hirn entschlüsseln will, wurde Vering schon vor der Matur in einen handverlesenen Talentpool berufen. An nationalen Wissenschaftsolympiaden gewann er mehrere Goldmedaillen, im Rahmen der Begabtenförderung besuchte er bereits als Gymnasiast Physikvorlesungen an der Universität Bern. Die Matur bestand Julius Vering mit einem 6er-Schnitt.

In Berkeley aber kommt sich der Freshman, wie Studieneinsteiger genannt werden, nicht vor wie ein gehätschelter Nachwuchsstar. Eher wie ein junger Eishockeyprofi, dem auf dem Weg ins NHL-Team jegliche Anspruchshaltung ausgetrieben wird. «Ich führe ein klassisches amerikanisches Studentenleben», sagt Vering. Auf engem Raum. Er wohnt in einem «Dorm», einer Art Studentenheim, man schläft in Kajüten­betten zu zweit oder zu dritt pro Zimmer, das Bad ist auf dem Flur. Fit hält er sich mit Schwimmen und mit Work-outs im Gym.