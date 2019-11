Männerchor Bolligen auf Zeitreise

Damals versprach Chorleiterin Susanne Kiener-Sterchi den neuen Mitgliedern vom Bündnerchor, fortan Liedgut auf Rätoromanisch ins Repertoire aufzunehmen. Mit grosser Offenheit hätte sich der Chor auf die Lieder und die neue Sprache eingelassen. Am Samstag war es so weit: Der Chor feierte sein 175-jähriges Bestehen mit einem Festakt im Reberhaus und sang dabei sowohl Lieder auf Deutsch wie auf Rätoromanisch.

Nicht nur singen

Als Auftakt sang die Truppe, die aus 15 Mitgliedern besteht, das Lied «Uras Festivas», was sich mit «Festliche Stunden» übersetzen lässt. «Freundschaften sind Schutz und Schirm», heisst es da unter anderem. Die Geselligkeit hat bei den Männerchören immer schon eine wichtige Rolle gespielt.

«Wir haben nicht vergessen, was diejenigen vor uns geleistet haben.»Peter Sterchi, Präsident Männerchor Bolligen

Das Recht, einen Verein zu gründen, war 1844 im Gründungsjahr des Männerchors Bolligen noch ein relatives Novum. Erst die neue liberale Ordnung hatte es möglich gemacht, sich ohne Einverständnis der gnädigen Herren zu treffen, zu singen und allenfalls zu politisieren.

Lieder im Gottesdienst

Präsident Peter Sterchi erinnerte in seiner Begrüssungsrede an die Pioniere. «Wir haben nicht vergessen, was diejenigen vor uns geleistet haben.» Neun Männer hätten 1844 angefangen, unter der Leitung eines Bolliger Lehrers zu singen. Anfangs hätte man vor allem Kirchenlieder im Gottesdienst gesungen. Doch auch Volkslieder hätten bald eine Blütezeit gehabt.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts sei man in Bolligen mit dem Gemischten Chor Bolligen aufgetreten und habe gemeinsam Theater gespielt. Warum der Männerchor Bolligen selbst ein reiner Männerchor bleiben will, erklärt Susanne Kiener-Sterchi wie folgt: «Es geht mitnichten gegen Frauen, sonst wäre ich ja nicht Chorleiterin», so die ehemalige Primarlehrerin, die den Chor seit sechs Jahren leitet. Doch in gemischten Chören hätten Tenöre und Bässe eine ganz andere Funktion als im Männerchorgesang.