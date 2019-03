Im Angebot ist ein vegetarisches Menü und eines mit Fleisch. Dazu kann man einen Menüsalat mit hausgemachter Sauce bestellen. Und als Getränk ist man mit dem ebenfalls selber gemachten Eistee am besten beraten. Beim Besuch vor Ort war das Lokal gut gefüllt. Für den Gastrobetrieb wurde der Raum neu eingerichtet.

Kamarys führt auch das Eventlokal Kubus an der Freiburgstrasse 249b, wo die Produktionsküche ist. «Wir brauchen ein Lokal in der Innenstadt, wo wir zeigen können, wie gut wir kochen», sagt der 36-Jährige. Der Kubus ist ebenfalls das Personalrestaurant der Ascom und verfügt über eine Dachterrasse, weshalb der Ort prädestiniert für Veranstaltungen sei. Abends stand es leer, was Kamarys als Geschäftspotenzial erkannte. Am Bollwerk, wo ringsherum Büros stehen, solle die Schauküche auch Personen ansprechen, die mit ihrer Kantine nicht zufrieden seien. Längerfristig will Kamarys ein Lunch-Catering aufbauen.