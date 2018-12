Loubegaffer: Sternenmarkt in den «Gault Millau»-Hot Ten und Pommes für Hoarau

Die Loubegaffer sind in dieser Jahreszeit Sportmuffel. Es ist einfach zu kalt und zu regnerisch zum Joggen. Anders sieht das bei der Aargauer CVP-Nationalrätin Ruth Humbel aus. Bei einem spätnachmittäglichen Spaziergang vom Gurten runter nach Köniz begegneten die Loubegaffer letzte Woche der joggenden 61-Jährigen. Gekleidet war sie in stylischer und dank Neonstreifen auffälliger Sportlerkleidung. In den Händen hielt sie kleine Hanteln. Und: Die frühere Spitzen-OL-Läuferin fand sogar Zeit, den spazierenden Loubegaffern Hallo zu sagen.