Nie ist die Stadt Bern internationaler, als wenn der Bundespräsident, aktuell ist dies Ueli Maurer (SVP), das diplomatische Corps sowie die kantonalen und städtischen Behörden am Neujahrsempfang begrüsst. Die Honoritäten reisen meist per Kutsche an, so auch Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) und sein Vize Reto Nause (CVP). Letzterer musste sich einige Sprüche gefallen lassen, unter anderem auch von Alec von Graffenried, der bei der Kutschenfahrt zum Bundeshaus neben ihm sass. Der Grund: Reto Nauses eigenwillige Hutwahl.