Loubegaffer: Ein Wirt auf Zeit und ein Prinz mit Apérol

Die Loubegaffer haben sich an diesem heissen Wochenende nicht allzu weit von der Aare entfernt. Ganz anders eine Gruppe «Gümmeler», die mit den Radproduzenten Thömus von Bern nach Monaco fuhr. Fast 600 Kilometer radelte die 150-köpfige Gruppe an einem Stück. Zwei bis drei mussten wegen der Hitze aufgeben, aber der Rest kam unfallfrei in Monaco an. Dort wurden sie sogar von Prinz Albert von Monaco begrüsst. Mit im Bild sind (v.l.n.r.) Martin Kallen (CEO der Uefa), Hanspeter Kienberger (YB-Verwaltungsratspräsident), Pascale Bruderer (SP-Stände­rätin), Ruedi Noser (FDP-Ständerat), Thömu Binggeli (Rennorganisator) und Matthias Remund (Direktor Bundesamt für Sport).