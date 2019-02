Die Loubegaffer sind ganz stolz: Der Illustrator Till Lauer hat extra für sie ein neues Logo kreiert. Dieses ziert ab heute wöchentlich diese Rubrik.

Wie ein Logo soll auch ein Schaufenster Orientierung bieten und Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Für die Loubegaffer war bislang klar, dass Nicole Loeb die Schaufenster-Königin der Stadt Bern ist.

So liebevoll wie sie lässt niemand das Ladenfenster dekorieren. Doch derzeit läuft Olmo-Chef Luc Pauchard ihr den Rang ab: Im Schaufenster seines Schuh­ladens an der Zeughausgasse sind derzeit zwei Werke der in Bern aufgewachsenen Künstlerin Tamara L. Thompson zu sehen. Sie hat aus Spielsachen zwei ganz spezielle Kleider kreiert. Ein echter Hingucker!