Loubegaffer: Berner Politiker im SRF

«SVP-Politiker Thomas Fuchs’ Zeit im Nationalrat war aussergewöhnlich, denn...?» Diese Frage wurde am Montag in der SRF-Sendung «Wir mal vier» mit ­Moderator Sven Epiney den ­Kandidaten gestellt. Bei den Antwort­möglichkeiten mussten die Loubegaffer schmunzeln. War die Zeit aussergewöhnlich, weil er damals in jeder Kommission sass? Oder weil er zum Präsidenten gewählt wurde? Oder weil er zur FDP wechselte? Nein, alles falsch. Korrekt war natürlich die Antwort, dass Fuchs nur ein halbes Jahr im Amt war.

Zur Erinnerung: Nach der Wahl von Adrian Amstutz in den Ständerat im März 2011 wurde dessen ­Nationalratssitz für Thomas Fuchs frei. Bei den Wahlen im Oktober 2011 schaffte Fuchs die Wiederwahl nicht – trotz Bisherigenbonus. Ihm fehlten 6168 Stimmen. Die Loubegaffer, sie sind schliess­lich schlaue Füchse, hätten die Antwort selbstverständlich gewusst. Nicht so die Kandidaten. Sie verbrauchten zwei Joker. Und Fuchs nahm das Quiz sicher auch mit Humor. ­Immerhin darf er sich seit mehr als sechs Jahren als «Alt-Nationalrat» bezeichnen.

Ebenfalls einen Auftritt im Schweizer Fernsehen wird nächste Woche Alt-SP-Stadträtin Lea Kusano haben. In der Dok-Sendung «Ohni Pfuus kei Müüs» erzählt Neo-Boxerin Kusano, dass sie auch in ihrem nicht mehr ganz jungen Alter diesen Sport entdeckt habe. «Mir ist es wichtig aufzuzeigen, dass man auch als ganz normale Breitensportlerin im Boxen viel für die eigene Persönlichkeitsentwicklung lernen kann», sagt Kusano. Sie sei überzeugt, dass Frauen durch das ­Boxen extrem viel Stärke für den Alltag gewinnen könnten.

Das kann sie brauchen, schliesslich kandidiert Kusano für den Grossen Rat und will somit ihr politisches Comeback geben. Daneben ist sie Mediensprecherin für die amtierende Berner Boxweltmeisterin Aniya Seki. (Mittwoch, 24. Januar, 20.10 Uhr, SRF 2)

Die Loubegaffer erinnern sich gerne an die Konzerte von ­Moments of Music im letzten Jahr im Kursaal. Unter anderem standen Anastacia und Stefanie Heinzmann auf der Bühne. Tätsch­meister waren Gurtenfestival-Chef Carlo Bommes und ­Lorenz Furrer (furrerhugi. ag). Ursprünglich hätte auch in diesem Jahr ein Festival stattfinden sollen. Die Loubegaffer haben nun vernommen, dass es erst im nächsten Jahr wieder ein Festival geben soll. Die bisherigen Sponsoren und Partner haben ­ihre weitere Unterstützung zugesichert. Derzeit finden offenbar Gespräche mit weiteren Partnern statt. Wer auftreten wird, ist hingegen noch offen.

Der Berner SVP-Stadtrat Roland Iseli sorgt bei den Rätoromanen für Verärgerung. Was ist passiert? An der Delegiertenversammlung der Berner SVP rief er bei der ­Debatte zur No-Billag-Initiative in den Saal: «Jeder, der Räto­romanisch spricht, der kann ­sicher noch gut Deutsch, Italienisch oder Französisch. Also kann er doch auf dem ­Sender schauen, auf dem er die Sprache auch versteht. Damit lässt sich Geld sparen.»

Der Wirbel entstand, weil das – Billag- finanzierte – SRF-Magazin «10 vor 10» Iselis Votum zeigte. Die Loubegaffer empfehlen Iseli, bis zur Abstimmung nur unter ­falschem Namen nach Graubünden in die Ferien zu fahren.

