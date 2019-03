Loryheim will Knast-Image loswerden

Sie haben beispielsweise Schwierigkeiten in der Schule, konsumieren Drogen, wurden straffällig oder können sich oder andere gefährden.

Direktorin Eliane Michel bestreitet nicht, dass das Arrestzimmer an ein Gefängnis erinnert. «Wir brauchen es aber viel seltener als früher.» Vielleicht noch einmal im Monat, bei Gewaltanwendungen oder um ein Zeichnen zu setzen bei inakzeptablem Verhalten. Manchmal würden die Jugendlichen auch selber einen Arrest zum Selbstschutz wünschen.

«Bei uns leben die Schwierigsten der Schwierigsten der Schwierigen.»Eliane Michel, Direktorin

Michel bestreitet auch nicht, dass das Zimmer nicht zur neuen Strategie des kantonalen Heims passt. «Weg vom Knast-Image» lautete das Motto einer Veranstaltung, die das Heim am Montag für Einweiser organisierte. Dort wurden aber auch nicht bauliche Neuerungen verkündet, sondern pädagogische.

Umzäuntes Areal

Im Loryheim leben «die Schwierigsten der Schwierigsten der Schwierigen», sagt Michel. Die Mädchen oder jungen Frauen aus der ganzen Deutschschweiz haben meistens schon in mehreren anderen Institutionen verbracht, ehe sie nach Münsingen kommen. Die meisten werden durch eine Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) eingewiesen, etwa 5 Prozent von Jugendanwaltschaften.

Hier leben sie zunächst in der geschlossenen Wohngruppe (7 Plätze), wo sie in der Nacht eingeschlossen werden und wo sich auch der Disziplinararrest befindet. Danach folgt die halbgeschlossene Wohngruppe (14 Plätze). Auch um diese ist ein Zaun gebaut. Wer aber abhauen will, kann das ohne weiteres tun, und es kommt auch immer wieder vor. Die offene Wohngruppe (5 Plätze) ist in einem Haus ausserhalb des Zauns untergebracht.