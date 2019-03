Loeb schreibt Mini-Gewinn

Die Berner Warenhausgruppe Loeb hat im vergangenen Jahr einen Mini-Gewinn von 150'000 Franken geschrieben. Verwaltungsratspräsident Urs Berger tritt an der Generalversammlung zurück und soll vom Fürsprecher Gaius d'Uscio ersetzt werden.

Wie die Loeb-Gruppe am Donnerstag mitteilte, ist der Absolvent der Hochschule St. Gallen seit 1997 in verschiedenen Funktionen für die Loeb-Gruppe tätig, zuletzt als Sekretär des Verwaltungsrats. D'Uscio (Jahrgang 1963) engagiere sich daneben im Sozial- und Bildungsbereich und unterrichte an einer Zürcher Mittelschule, heisst es weiter. Urs Berger (Jahrgang 1951), bekannt auch als Verwaltungsratspräsident der Mobiliar-Versicherungsgruppe, will das Loeb-Verwaltungsratspräsidium in jüngere Hände übergeben. Zudem befänden sich die vom Loeb-Verwaltungsrat in den letzten Jahren beschlossenen strategischen Anpassungen nun in der Umsetzungsphase, schreibt Loeb.