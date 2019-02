Das Programm

14 Uhr: Begrüssung

Daniel Buser, Stiftungsratspräsident The Spirit of Bern

Nicole Loeb, Vizepräsidentin des Stiftungsrats The Spirit of Bern

14.15 Uhr: Eröffnungsansprache und Interview mit Christoph Neuhaus,Regierungspräsident Kanton Bern

14.30 Uhr: Demographie, Wirtschaft und Soziales: Was war, was ist, was kommt?

Einführendes Referat Bernd Raffelhüschen, Universität Freiburg i. B. anschliessend Interview

15.00 Uhr: Demographie und Arbeitsmarkt

Peter Grünenfelder , Direktor Avenir Suisse

, Direktor Avenir Suisse Daniel Lampart , Chefökonom Schweizerischer Gewerkschaftsbund

, Chefökonom Schweizerischer Gewerkschaftsbund Daniella Lützelschwab , Mitglied der Geschäftsleitung Schweizerischer Arbeitgeberverband

, Mitglied der Geschäftsleitung Schweizerischer Arbeitgeberverband Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit Staatssekretariat für Wirtschaft Seco

15.50 Uhr Pause

16.30 Uhr: Demographie und Gesundheit / Betreuung

Pascal Bärtschi , CEO Losinger Marazzi

, CEO Losinger Marazzi Pasqualina Perrig-Chiello , Universität Bern

, Universität Bern Robert Riener , ETH Zürich

, ETH Zürich Ursula Zybach, Präsidentin Spitex Verband Kanton Bern

17.20 Uhr: Demographie und Finanzierung

Einführendes Referat Aymo Brunetti, Universität Bern anschliessend Interview

17.40 Uhr: Podiumsdiskussion

Tamara Funiciello , Grössrätin BE, Vizepräsidentin SP Schweiz

, Grössrätin BE, Vizepräsidentin SP Schweiz Ruth Humbel , CVP Nationalrätin AG

, CVP Nationalrätin AG Albert Rösti , Nationalrat BE, Präsident SVP Schweiz

, Nationalrat BE, Präsident SVP Schweiz Beat Walti, Nationalrat ZH, Präsident FDP/Liberale-Bundeshausfraktion

18.10 Uhr Fazit und Schlussfolgerung

Bernhard Pulver, ehem. Erziehungsdirektor des Kantons Bern

18.20 Uhr Schlusswort Monika Löffel-Bösch, Stiftungsrätin The Spirit of Bern Christian Leumann, Rektor der Universität Bern