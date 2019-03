Linksextremer Sprayer verurteilt

Die Antwort darauf gibt Bochsler selbst, als sie kurz darauf zur Urteilsverkündung ansetzt: gar nicht. Die Richterin verurteilt den 23-Jährigen wegen der Farbattacke auf die Polizeikaserne am Berner Waisenhausplatz vom Februar 2015. Sie spricht ihn schuldig wegen Landfriedensbruchs, öffentlicher Zusammenrottung und wegen Verursachung eines grossen Sachschadens.

16 Monate bedingt

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Anthropologiestudent Teil einer Gruppe von 20 bis 30 Personen war, die in der Tatnacht von der Reithalle zum Waisenhausplatz und wieder zurück zur Reithalle zog. Binnen weniger Minuten verursachte die Truppe an der Polizeikaserne, am Amthaus und am Kunstmuseum sowie an parkierten Autos Schäden in Höhe von fast 100'000 Franken.

«Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in der Zwischenzeit weiter gesprayt haben und in Zukunft wieder sprayen werden, ist gross.»Bettina Bochsler, Einzelrichterin

Dafür bestrafte ihn die Richterin mit einer bedingten Freiheitsstrafe von 16 Monaten bei einer Probezeit von vier Jahren. Letztere ist in ihrer Länge unüblich: Bei Ersttätern gilt normalerweise eine Probezeit von zwei Jahren. Aufgrund seines Verhaltens könne sie dem Täter keine günstige Prognose aussprechen, sagt Richterin Bochsler. Dieser habe sich weder der Polizei gegenüber noch während des Prozesses von seinen Handlungen distanziert und Reue gezeigt.

Mitglied in Sprayer-Gang

Weiter habe sie das Umfeld, in dem sich der Täter bewege, zu der langen Probezeit veranlasst. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass er kein Mitläufer, sondern ein festes Mitglied der linksextremistischen Szene um die Sprayergangs 031 und OWZ sei.

Das ihm zugeordnete Zimmer in der Sprayer-WG, die bei einer Razzia sichergestellten persönlichen Gegenstände und seine Entwürfe von OWZ-Tags – all dies spreche eine klare Sprache: «Sie sind Teil dieser Gruppen», sagt die Richterin. «Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in der Zwischenzeit weiter gesprayt haben und in Zukunft wieder sprayen werden, ist gross.»

Dann richtet Richterin Bochsler ihren Blick kurz auf die Gruppe der jungen Männer auf den Zuschauerstühlen – Tattoos an Armen und Hals, Turnschuhe, Vokuhila-Frisuren – und spricht danach zum Verurteilten, in fast mütterlich-warmem Ton: Sie könne gut verstehen, dass die Gang für ihn wie eine Familie sei.