Linksautonome versprayen CS-Filiale in Muri

Seit dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien finden in der Schweiz beinahe täglich Kundgebungen und Protestaktionen statt. In Bern etwa findet am Mittwochnachmittag die zweite von drei Demonstrationen innerhalb von acht Tagen statt. An vorderster Front mit dabei sind jeweils auch linksautonome Kräfte. Das zeigte sich etwa bei der Kundgebung letzten Freitag in Bern, aber auch bei Protestaktionen in Zürich und Basel. Dort hatten in der Nacht auf Dienstag Unbekannte zwei Filialen der Credit Suisse versprayt und deren Scheiben eingeschlagen.