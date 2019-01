Wie die Loeb AG am Mittwoch mitteilte, wird Lidl im Berner Loeb-Warenhaus im Frühling 2022 mit dem Umbau beginnen. Im Januar 2022 läuft der Mietvertrag mit dem Buchhändler Orell Füssli aus. Lidl übernimmt in den beiden Untergeschossen des Warenhauses am Bahnhofplatz rund 2000 Quadratmeter.

In Biel startet Lidl Schweiz schon im Juli dieses Jahres mit dem Ausbau der Fläche im Untergeschoss des Loeb-Warenhauses. Dort geht es um rund 1500 Quadratmeter. Lidl werde in beiden Warenhäusern die Filiale «harmonisch in die bestehende Nutzung der Gebäude integrieren», heisst es in der Mitteilung.

Wann genau die beiden Filialen eröffnet werden, ist noch unklar. Als Vorbild diene das Vorgehen Lidls im historischen Fraumünster-Gebäude in Zürich. Die Produktpreise im Berner und Bieler Stadtzentrum werden dieselben sein wie in Lidl-Filialen in der Agglomeration.

Investition von drei Millionen

Lidl will an beiden Standorten rund 3 Millionen Franken investieren, wie der Discounter am Mittwoch mitteilte. «Die Filiale im Stadtzentrum von Bern ist für Lidl Schweiz ein Meilenstein,» sagt in der Mitteilung Nadia von Veltheim, Chief Real Estate Officer bei Lidl.

Die Standorte würden perfekt in die Strategie passen, vermehrt in die Innenstädte und Ballungszentren zu expandieren.

Lidl ist als Firma seit 2003 in der Schweiz präsent, wie der Internetseite von Lidl Schweiz zu entnehmen ist. 2009 öffneten die ersten Filialen. Heute gibt es landesweit über 100 Läden und für Lidl Schweiz arbeiten rund 3000 Personen.

«Bewährte Kombination»

Loeb ist mit Lidl «eine langfristig ausgerichtete Mietpartnerschaft» eingegangen, wie es in der Loeb-Mitteilung heisst. Mit dem «frequenzstarken und wachstumsorientierten neuen Mietpartner» setze Loeb auf eine im In- und Ausland bewährte Kombination von Warenhaus mit einem vollständigen Lebensmittelangebot im Untergeschoss.

Den Berner Loeb-Lebensmittelladen wandelt Loeb derzeit in einen «Ort des Essens und Geniessens» um.

Orell Füssli hätte bleiben wollen

Dass Loeb den Mietvertrag auf Ende Januar 2022 kündigt, sorgt beim heutigen Mieter Orell Füssli für Frust. «Seit Mitte 2018 haben wir Verhandlungen für die frühzeitige, langfristige Verlängerung des Mietverhältnisses geführt», sagt Alfredo Schilirò, Mediensprecher von Orell Füssli.

Die Geschäftsleitung von Loeb habe nun mitgeteilt, dass der Mietvertrag nach Ablauf nicht weitergeführt werde. «Der Entscheid hat uns überrascht, da dafür keine Anzeichen bestanden und wir bedauern ihn sehr», so Schilirò weiter.

Die nächsten drei Jahre werde Orell Füssli nun nutzen, um «mit Sorgfalt und in Ruhe passende Lösungen in Bern auszuarbeiten».