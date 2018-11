Lichtblick für das Alpine Museum

Es ist für das Alpine Museum in Bern ein erster Schritt in eine gesicherte Zukunft: Der Nationalrat hat heute Morgen an seiner Session eine Erhöhung des Bundesbeitrags mit 122 gegen 68 Stimmen akzeptiert. 530'000 zusätzliche Franken soll das innovative Berg-Kompetenzzentrum bis 2022 jährlich erhalten – sofern am Montag auch der Ständerat zustimmt.