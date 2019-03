Der Berner Gemeinderat hat den Leistungsvertrag 2019 mit der Volkshochschule Bern genehmigt. Die Stadt gilt die Leistungen der Volkshochschule wie im Vorjahr mit pauschal 105'000 Franken ab.

Die Stadtregierung schreibt in einer Mitteilung vom Dienstag, die in diesem Jahr 100 Jahre alt werdende Institution biete unter anderem Kurse in Erwachsenenbildung an. Diese Kurse lägen im öffentlichen Interesse der Stadt. Es handelt sich um Kurse in den Bereichen Wissenschaft, Gesellschaft, Politik und Kultur. Bewohnerinnen und Bewohner erhielten mit Hilfe dieser Kurse einen niederschwelligen Zugang zu Wissen.