Marco Gehri fährt häufig mit der Bahn. Er wohnt in Münsingen und arbeitet in Bern. Manchmal ärgert er sich über verspätete oder verkürzte Züge des BLS-Lötschbergers. Schlimmer aber sei: «Schon oft stand ich am Bahnhof und wartete vergebens auf den Zug.» So vernahm er dann die Durchsagen über den Lautsprecher und hörte die Meldungen über technische Störungen am Fahrzeug.