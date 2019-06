Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage einen Einsatz am Mittwoch beim Stauwehr Engehalde. Grund dafür sei eine leblose Person in der Aare gewesen, wie ein Polizeisprecher ausführt. Da die Untersuchungen noch laufen, kündigt die Polizei genauere Informationen erst für Donnerstagmorgen an.