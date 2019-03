Lebensschule für junge Frauen – und eigentlich auch für junge Männer

Bis es so weit ist, wollte sie nicht bloss die Schulbank drücken, etwa in Form eines 10. Schuljahrs. «Ich suchte etwas zum Wärche », sagt sie. Und hier könne sie auch noch was fürs Leben lernen. Gibt es eine Arbeit in der Ausbildung, die sie nicht so gerne macht? «Nähen muss ich jetzt nicht den ganzen Tag.»

Männer sind Mangelware

Einen Regelfall, wer sich für das Bildungsjahr Hauswirtschaft entscheidet, gibt es nicht, sagt Rita Gfeller. Es hat Abgängerinnen der Sekundar- und Realschule genauso wie junge Frauen, die vor dem Gymnasium noch eine praktische Ausbildung machen wollen. Nur etwas gibt es (fast) nicht: junge Männer. In den zwölf Jahren, seit der Lehrgang besteht, hat sich erst ein einziger männlicher Teilnehmer für den Bildungsgang angemeldet.

Es ist Mittag. Im Bildungszentrum Inforama Waldhof steht das Essen an. Die beiden Klassenhälften kommen zusammen und versammeln sich um die musterhaft gedeckten Tische. Es gibt Gratin, Gemüse, Fleischvögel und Caramelköpfli. Selbstverständlich zubereitet nach einem Rezept aus dem «Tiptopf».