Lastwagenfahrer war nicht schuld am Unfall

Niemand weiss genau, was sich vor knapp zwei Jahren auf der Weissensteinstrasse in Bern zugetragen hatte, bevor ein 76-jähriger E-Bike-Fahrer neben einem Lastwagen so unglücklich stürzte, dass er sich schwer am Kopf verletzte und einige Wochen später starb. Der E-Bike-Fahrer erlangte nach dem Unfall sein Bewusstsein nicht mehr.

Der angeklagte 51-jährige Lastwagenfahrer fuhr damals weiter – ohne etwas bemerkt zu haben, wie er am Dienstag vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland versicherte: «Ich habe keinen E-Bike-Fahrer gesehen.»

Die Polizei hatte sich hingegen aufgrund von Zeugenaussagen ein konkretes Bild vom Ablauf des Unfalls gemacht: Auf der Fahrt von Wabern in Richtung ­Fischermätteli habe ein Lastwagenfahrer vor der Ampel kurz nach der Kreuzung Schwarzenburgstrasse angehalten. Als er bei Grün wieder angefahren sei, habe er den E-Bike-Fahrer rechts von ihm nicht beachtet.

Er habe auch keinen Blick in den sogenannten Rampenspiegel geworfen, mit welchem er den Velofahrer rechts vom Lastwagen hätte sehen müssen. Da sich die Fahrbahn kurz nach der Ampel trichterförmig um über einen Meter verengt, ­habe er dem Zweiradfahrer zu wenig Platz gelassen. Das E-Bike habe darauf den Lastwagen touchiert, und der Fahrer sei deshalb gestürzt.

Allerdings hatte keiner der Zeugen unmittelbar gesehen, wie und wann der Velofahrer zu Fall kam. Sicher ist nur: Der E-Bike-Fahrer hat den Lastwagen vorne rechts touchiert. Das zeigte sich, als die Ermittlungsbehörden den Lastwagen mehrere Tage nach dem Unfall aufgespürt hatten. Die Polizei machte das Fahrzeug mithilfe von Bildern der Überwachungskamera einer Tankstelle in der Nähe des Unfallorts aus­findig. Am rechten vorderen Blinker stellten die Ermittler dann Gummiabrieb vom Lenker des E-Bikes sicher.

Velofahrer nicht gesehen

Der Fahrer, der seit Jahren beim gleichen Unternehmen das gleiche Fahrzeug fährt und laut Gericht «einen soliden Eindruck» macht, fiel aus allen Wolken, als er vom Verfahren erfuhr. «Ich hatte schlaflose Nächte, fragte mich, was ich falsch gemacht habe», gab er am Dienstag zu Protokoll.

Er schilderte alle Details seiner Fahrt: Wo er gehalten, was er gesehen und welche Spiegel er vor dem Anfahren kontrolliert habe. Der Fahrtenschreiber zeigte zudem, dass er an jener Ampel sehr sachte und langsam angefahren ist.

Gerichtspräsidentin Salome Krieger Aebli kam schliesslich zum Schluss: Dem angeklagten Lastwagenfahrer sei nichts vorzuwerfen. Weder eine Verletzung der Verkehrsregeln noch die fahrlässige Tötung des E-Bike-Fahrers. Sie geht davon aus, dass der Lastwagenfahrer den Velofahrer tatsächlich nie gesehen hat.

Ihr Erklärungsversuch: Der E-Bike-Fahrer kam erst zur Ampel, als diese grün und der Lastwagen schon am Anfahren war. Er wollte rechts am Lastwagen vorbeifahren, als sich die Fahrbahn abrupt verengte. Der Lenker berührte den Lastwagen, und der Velofahrer kam zu Fall.

Verhängnisvolles Manöver

Doch hätte der Lastwagenfahrer den Velofahrer neben dem Fahrzeug nicht trotzdem sehen ­müssen? Nein, befand die Rich­terin. «Er musste nicht damit rechnen, dass kurz vor der Ver­engung der Strasse ein Velofahrer rechts überholen könnte.»

Das Bundesgericht hat nämlich befunden: Velofahrer dürfen zwar rechts an Autos vorbeifahren, ­allerdings nur dann, wenn sie ­diese nicht ­behindern. Das bedeutet: Der ­E-Bike-Fahrer hätte auf sein mutmassliches Über­holmanöver verzichten müssen. Nicht nur aus rechtlichen ­Gründen, sondern auch zu seiner eigenen ­Sicherheit.

(Berner Zeitung)