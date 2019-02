Am Dienstagmorgen um ca. 7.15 kam es in Bern zu einem Unfall. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ein Lastwagen auf der Murtenstrasse in Richtung Berner Innenstadt unterwegs gewesen, als gleichzeitig ein Auto in dieselbe Richtung fuhr. Kurz nach der Kreuzung Forsthaus kollidierten die beiden Fahrzeuge.