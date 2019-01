Ungefähr um 14.45 Uhr war am Freitagnachmittag ein Lastwagen von Röthenbach herkommend auf der Hauptstrasse in Richtung Wangen an der Aare unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf Höhe Einmündung Rainweg auf die Gegenfahrbahn und anschliessend von der Strasse geriet.