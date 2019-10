Kurden protestierten lautstark in Bern

Seit dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien finden in der Schweiz täglich Kundgebungen und Protestaktionen statt. Auch in Bern zogen am Mittwochnachmittag erneut geschätzt 300 Kurdinnen und Kurden durch die Stadt, um die hiesige Bevölkerung lautstark auf die dramatische Situation in ihrer Heimat aufmerksam zu machen.