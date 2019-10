Kurden demonstrieren in Bern gegen Militäreinsatz

Sie wollen gegen den Militäreinsatz der Türkei in Syrien demonstrieren: Kurz vor 15 Uhr versammelten sich am Mittwoch zwischen 200 und 300 Kurden auf der Schütz in Bern. Kurz vor 16 Uhr setzt sich der Protestmarsch in Richtung Bollwerk in Bewegung. Sein Ende finden soll er auf dem Bundesplatz.