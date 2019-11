Kundgebungsreglement soll entschärft werden

Die FSU fordert daher, dass Kleinstkundgebungen während der Sessionswochen der Eidgenössischen Räte in einem vereinfachten Verfahren bewilligt werden können. Bei der Definition einer Kleinstkundgebung gehen die Vorstellungen auseinander. Für den Gemeinderat gilt als Kleinstkundgebung, wenn nicht mehr als 15 Personen daran teilnehmen. Für die Kommission sind es 30 Personen.

Eine nicht unbedeutende Minderheit der Kommission möchte den Artikel über die Weiterverrechnung der Kosten eines Polizeieinsatzes an die Organisatoren kippen. Die Ausübung demokratischer Rechte dürfe nicht davon abhängig gemacht werden, ob jemand über genügend Geld verfüge, um die finanziellen Risiken zu tragen. Kundgebungsorganisatoren dürften nur für das verantwortlich gemacht werden, was sei auch tatsächlich beeinflussen könnten. Dafür, was im Umfeld einer Kundgebung passiere, könnten sie nicht haftbar gemacht werden.

Im kantonalen Polizeigesetz ist vorgesehen, dass Kosten für Polizeieinsätze bei gewalttätigen Ausschreitungen auf die Organisatoren überwälzt werden können. Gegen das Gesetz gingen Beschwerden ein. Der Fall liegt beim Bundesgericht.