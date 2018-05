Kultur sorgt für Misstöne

Die Sache tönt harmlos. Am Mittwoch lancierte die Regionalkonferenz Bern-Mittelland die Debatte darüber, wie viel ihre Gemeinden ab 2019/2020 an die wichtigen Kulturanbieter zahlen sollen. Vom Geld profitieren nicht mehr 13, sondern 15 Institutionen.

Neben den bisherigen Subventionsempfängern wie Konzert Theater Bern, das Historische Museum und die Kornhaus­bib­lio­theken sind neu auch das Swiss Jazz Orchestra und das Schlossmuseum Jegenstorf mit von der Partie.

Kein Wunder, steigt der Betrag, den die Gemeinden zusammen mit dem Kanton sowie den jeweiligen Standortgemeinden leisten, auf 51,9 Millionen Franken im Jahr. Das sind 1,4 Millionen oder 2,8 Prozent mehr als heute. Dennoch sehen die Verantwortlichen das Ganze positiv: Weil die Bevölkerung wächst, sinkt der Beitrag pro Kopf sogar. Um 3,3 Prozent.

Nie heimisch geworden

Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Und eine heikle obendrein, denn es gibt sehr wohl Gemeinden, in denen die Belastung in absoluten Zahlen wie auch pro Kopf massiv ansteigt. Sie liegen im weiteren Umkreis der Stadt Bern und sind gut ans kulturelle Zentrum angebunden.

Betroffen sind zu einem guten Teil – ausgerechnet – Dörfer im alten Amt Konolfingen, die als ländlich-emmentalisch geprägte Gegend sowieso im Raum Bern-Mittelland nie heimisch geworden sind. Entsprechend empfindlich bis ablehnend fällt jeweils die Reaktion aus, wenn die Städter mal wieder etwas beschliessen.

Das ist jetzt nicht anders, wie nach ein paar Anrufen klar wird. In Zäziwil, das neu knapp 21'000 Franken und damit fast doppelt so viel zahlen soll, ist der Unmut genauso mit Händen zu greifen wie in Biglen, wo bei einem gleich hohen Aufschlag sogar gut 22'000 Franken fällig werden.

In Biglen kommt erschwerend hinzu, dass die Behörden gern eine eigene Institution unterstützt gesehen hätten. Doch nun muss die Kulturfabrik Bigla auch weiterhin ohne Subventionen aus dem grossen Topf auskommen.

Noch haben die Gemeinderäte nicht über die Vorlage diskutiert. Entsprechend zurückhaltend fallen die Reaktionen aus. So viel ist aber bereits herauszuhören: Dass sich die Regionalkonferenz auf neue Sta­tis­tiken des Bundes beruft, kommt gar nicht gut an. Es könne doch nicht sein, dass man, sobald es ums Zahlen gehe, plötzlich zum Agglogürtel zähle. Derweil man sofort wieder als ländlich gelte, wenn sich damit Einzonungen verhindern liessen.

Ein anderer Tarifansatz

Benjamin Marti lässt sich darob nicht beirren. Der Präsident der Fachkommission Kultur hält fest, dass die Erweiterung des Agglogürtels sehr wohl Gründe habe. Der Bund berücksichtige in seinen Analysen auch die Pendlerströme, und die hätten im betroffenen Gebiet markant zugenommen.

Als Gemeindepräsident von Belp sagt der SVPler auch noch dies: Für eine stadtnahe Gemeinde wie Belp gelte ein anderer Tarifansatz. Sie zahle pro Kopf viermal so viel wie ein Dorf ganz auf dem Land. (Berner Zeitung)