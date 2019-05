Kritik am Wegfall direkter TGV-Verbindung ab Bern

Mit dem Fahrplanwechsel 2020 fällt die direkte TGV-Verbindung von Bern nach Paris weg – zum grossen Bedauern der Sektion Bern der Interessengemeinschaft öffentlicher Verkehr (IGöV).

Der «Umweg» über Basel sei kein vollwertiger Ersatz, kritisiert die IGöV Bern. Der Bahnhof Bern, «immerhin der zweitgrösste Bahnhof der Schweiz», verliere damit eine wichtige internationale Direktverbindung.

Die IGöV Bern fordert den Kanton Bern und die Hauptstadtregion auf, sich bei den SBB und der Tochtergesellschaft TGV-Lyria für den Erhalt der direkten Verbindung einzusetzen.

Die SBB sind in dieser Sache mit den betroffenen Kantonen Bern, Solothurn, Basel-Landschaft und Basel-Stadt an einem runden Tisch im Gespräch, wie es am Dienstag bei der Präsentation des Fahrplans 2020 hiess.

Kritik auch vonseiten des Kantons

Für den Kanton Bern ist die Bahnverbindung von Bern und Interlaken mit Paris von grosser Bedeutung, insbesondere auch für den Tourismus, wie er in einer Mitteilung schreibt. Er erwartet deshalb von der SBB Massnahmen «damit die heutigen Anschlüsse in Basel auch weiterhin funktionieren und die bisherige Reisezeit beibehalten werden kann». Weiter soll die Wiedereinführung von direkten TGV-Verbindungen zwischen Interlaken, Bern und Paris gemeinsam geprüft werden.