Kredit für juristischen Kampf gegen BLS-Projekt

Es seien noch viele Fragen offen, so Kämpfer: «Wir wollen aber für alle Fälle gerüstet sein.» Die Chance für einen Erfolg vor Gericht sieht er bei mehr als 50 Prozent. Im Idealfall, wenn die Beschwerde gutgeheissen werde, erhalte die Gemeinde ihr Geld zurück.

Massiver Eingriff

Der Gemeinderat Frauenkappelen sprach sich schon 2017 klar gegen eine BLS-Werkstätte im Chliforst aus. Diese Lösung sei aus verschiedenen Gründen falsch, betont Markus Kämpfer. Der Standort sei ein massiver Eingriff in den Landschaftsschutz und in ein Naherholungsgebiet. Aus raumplanerischer Sicht handle es sich um eine unzulässige Insellösung.

Am Projekt selber, das in einem Wett­­bewerb ermittelt worden ist, habe er fachlich nichts auszusetzen, so Kämpfer. Aber: «Es soll am falschen Ort gebaut werden, und ausserdem ist der Nachweis nicht erbracht, dass das Gesamt-ÖV-System in Bern diese Werkstätte benötigt.»

Von einem Gang bis vor Bundesgericht spricht seit einiger Zeit auch Matthias Thomet, Präsident des Vereins Chliforst, in dem sich unter anderem die Anwohner­­innen und Anwohner organisiert haben. Um den Erhalt dieser schönen Landschaft zu erhalten, sei man bereit und motiviert, die entsprechenden finanziellen Mittel bereitzustellen, sagt Thomet.

Er begrüsst, dass sich die Gemeinde Frauenkappelen ­­finanziell engagieren will. Je breiter die Front gegen das Projekt sei, desto mehr Gewicht gebe es der Einsprache. Thomet bedauert, dass das Bauprojekt vor Gericht bekämpft werden müsse: «Die Politik hat versagt.»