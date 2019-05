Krawalle bei der Reitschule: «Rein kriminelle Aktion»

Gegen vier Uhr morgens hatte sich die Situation etwas beruhigt, die Polizei war allerdings auch am Sonntagmorgen noch mit einem Grossaufgebot vor Ort. Die Lorrainebrücke, die Hodlerstrasse, der Raum Henkerbrünnli/Neubrückstrasse und das Bollwerk waren noch bis kurz vor 8 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Elf Personen angehalten

Drei Autos sowie zwei Velos sind durch das Feuer vollständig zerstört worden. Zudem wurden mehrere zerbrochene Autoscheiben und Fenster eines Zugs festgestellt. Weiter wurden Behälter mit Farbe gegen das Amtshaus geworfen sowie Scheiben eingeschlagen. Der Sachschaden dürfte sich gemäss ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Franken belaufen.

Elf Personen wurden durch die Polizei angehalten sowie zahlreiche Personen vor Ort kontrolliert. Die elf Angehaltenen sind zwischen 16 und 60 Jahre alt und wurden für weitere Abklärungen in Polizeiräumlichkeiten gebracht. Neun Schweizer sind dabei, ausserdem ein Senegalese und ein Srilanker. Von ihnen sind fünf polizeilich ausgeschrieben, die sechs anderen sind wieder auf freiem Fuss. Weitere Abklärungen sind im Gang.

Reitschule gegen Gewalt

Bereits während der nächtlichen Ausschreitungen wies der Sicherheitsdienst der Reitschule via Twitter Besucherinnen und Besucher des Vorplatzes an, sich in die Grosse Halle in Sicherheit zu begeben und sich «deeskalativ» zu verhalten.

Gemäss der Einschätzung der Reitschule hat sich die Lage beruhigt. Bei den Barrikaden sind noch einzelne Schaulustige. Wir bitten alle Beteiligten, sich weiterhin deeskalativ zu verhalten. — Reitschule Bern (@ReitschuleBern) 19. Mai 2019

Die kulturellen Nachtveranstaltungen in der Reitschule wurden jedoch nicht unterbrochen. Ebensowenig liessen sich die spätnächtlichen Besucherinnen und Besucher der Ausgehzone um das Lokal Kapitel aus dem Konzept bringen, es soll Nachtschwärmer gegeben haben, die sich an den mottenden Feuern die Hände wärmten.

Am Sonntagnachmittag meldete sich die Mediengruppe der Reitschule in einem Communiqué zu Wort: Während der nächtlichen Randale habe man sich in erster Linie um die Sicherheit der 1000 bis 2000 Besucherinnen und Besucher in und um die Reitschule gekümmert.