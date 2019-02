Der Angeschuldigte wurde wegen der Aktion angezeigt und Anfang Juli 2018 per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 100 Franken verurteilt. Zudem wurden ihm die Kosten des Verfahrens auferlegt. Dagegen erhob der Mann Einsprache, weshalb der Fall vor der Richterin landete.

Gemäss Strafbefehl wird dem Mann vorgeworfen, vier bis fünf unbenutzte Krähennester vom Baum geholt zu haben. Dies tat er während der Schonzeit der Saatkrähen, die vom 16. Februar bis am 31. Juli dauert.

Dreck und Lärm

Über die Hälfte der Saatkrähen in der Schweiz brüten in Städten. Die Krähenkolonien befinden sich häufig in Alleen oder Parkanlagen mit hohen Bäumen. Zum Fressen fliegen die Krähen in Landwirtschaftsgebiete.

Nicht überall sind die geselligen Vögel gern gesehene Gäste, denn sie verursachen Lärm und Dreck, namentlich Kot ist ein Problem. Die schlauen Vögel lassen sich nur schwer vertreiben. Seit 2010 ist die Saatkrähe nicht mehr auf der Liste der bedrohten Brutvögel der Schweiz.