Schliesslich blickte Nause noch nach vorn, erklärte, man werde nicht allzu lange enttäuscht sein. «Wir haben ein perfektes Dossier mit einer attraktiven Strecke. Wir werden deshalb Varianten prüfen, wie sich die bisherigen Vorinvestitionen mit anderen, ebenfalls nachhaltigen Events in Wert setzen lassen.» Mit Mountainbike- oder Radquer-Veranstaltungen habe man in den letzten Jahren erfolgreiche Partnerschaften geknüpft, auf denen sich aufbauen lasse. Gekostet hat die Kandidatur für die Rad-WM 2024 die Stadt 100000 Franken.

«Kein alleiniges Kriterium»

Laut Swiss-Cycling-Geschäftsführer Markus Pfisterer verlief die Ausmarchung zwischen den beiden Kandidaturen «fair und objektiv». Olivier Senn sei dabei in den Ausstand getreten. Swiss Cycling habe beide Städte beraten, hält Pfisterer fest. «Bern hätte das auch in sein Dossier schreiben können.» Das Projekt einer Schweizer Strassen-WM ist laut Pfisterer seit bald acht Jahren in die Eventstrategie von Swiss Cycling eingebettet. «Als das Projekt vor rund drei Jahren konkret wurde, gingen wir auf verschiedene Städte zu, darunter Bern und Zürich.»

Es habe «kein alleiniges ausschlaggebendes Kriterium» gegeben, das am Ende für Zürich gesprochen habe, betont Pfisterer – «auch die Finanzkraft nicht, obwohl Zürich tatsächlich mehr Projekte aufzeigen konnte, die über den Event hinaus das Radfahren fördern sollen». In der entscheidenden Sitzung seien 16 Kriterien besprochen und von jedem Vorstandsmitglied einzeln bewertet worden. «Am Ende gab das höhere Punktetotal den Ausschlag für Zürich.»