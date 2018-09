Kompostieranlage soll zum Energiepark werden

Das Projekt beansprucht knapp 4,8 Hektaren landwirtschaftliche Fruchtfolgefläche, zwei weitere Hektaren werden für ökologische Ersatzmassnahmen gebraucht: Die Kompostieranlage Seeland AG in Galmiz steht vor einer massiven Erweiterung. Geplant ist, die bestehende Anlage mit einer Trocken- und einer Nassvergärungsanlage sowie mit Kompostproduktlagern und Energiezentralen zu ergänzen.

Bauherr Christian Haldimann will künftig auf dem Areal Biogas produzieren. Dieses kann in Strom oder in Fernwärme umgewandelt oder aber auch als Biomethan in ein Gasnetz eingespeist werden.

Ein Holzschnitzelkessel soll zusätzlich Wärme, eine Fotovoltaikanlage zusätzlich Strom produzieren. Das Projekt soll in vier Etappen umgesetzt und bis voraussichtlich 2025 abgeschlossen werden.

Kein besserer Standort

Trotz des Landverbrauchs endete die Evaluation von 31 möglichen Standorten für den Ausbau mit dem Entscheid für das heutige Areal in Galmiz. Dieser Ort stelle «unter Abwägung aller Vor- und Nachteile und unter Inkaufnahme gewisser Einschränkungen in der Nutzung die insgesamt beste Lösung» dar, heisst es im Erläuterungsbericht zum Bau­gesuch.

Im gesamten Einzugs­gebiet der Kompostieranlage gebe es keine alternativen Stand­orte ohne Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen. Das bestehende Areal liege zudem aus verkehrstechnischer Sicht optimal. Die Zufahrt von der Kantonsstrasse Murten–Ins sei kurz und die Autobahnen A 1 und A 5 nah.

An die Kompostieranlage in Galmiz grenzen ein Wasservogel- und Zugvogelreservat sowie ein Auengebiet von nationaler Bedeutung. Zudem liegt der Betrieb in einem Wildtierkorridor von überregionaler Bedeutung, der durch die stark befahrene Kantonsstrasse allerdings bereits beeinträchtigt ist.

Höhere Gebäude

Im Zusammenhang mit der Erweiterung der Kompostieranlage wird eine neue Zufahrt zum Areal nötig. Deshalb ist ein Ausbau der Kantonsstrasse auf einer Länge von 260 Metern vorgesehen. Die Strasse wird verbreitert, und zwischen den beiden Fahrspuren entsteht als Abbiege- und Einbiegehilfe ein Mittelstreifen.

Damit Haldimanns Projekt realisierbar ist, muss das Galmizer Planungs- und Baureglement angepasst werden. Die maximale Überbauungsziffer wird von 0.40 auf 0.85 erhöht. Neu dürfen die Gebäude 20 statt wie bislang nur 9 Meter hoch sowie länger als 30 Meter sein.



Infoveranstaltung: Kompostieranlage Seeland, Chablais, Galmiz. Mittwoch, 19. September, 18.30 Uhr. (Berner Zeitung)