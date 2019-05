Kollision im Kirchenfeldquartier

Auf der Höhe der Kirchenfeldstrasse 29 kam es zur Kollision. (Quelle: Google Map)

Am Freitagmorgen sind im Kirchenfeldquartier ein Velo und ein Auto kollidiert. Die Velolenkerin wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Die Unfallursache ist noch unklar, teilte die Kantonspolizei Bern mit.

Der Unfall wurde der Kantonspolizei Bern am Freitag gemeldet. Ein weisser Kastenwagen sei auf der Kirchenfeldstrasse in Richtung Monbijoubrücke unterwegs gewesen. Gleichzeitig fuhr eine Velolenkerin auf der Kirchenfeldstrasse in dieselbe Richtung. Nach der Einmündung Mottastrasse auf Höhe der Kirchenfeldstrasse 29 kam es zum Zusammenstoss der beiden Fahrzeuge.