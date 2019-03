Kohle filtert Problem-Stoffe aus Abwasser

Geschäftsführer Bruno Bangerter sagte am Donnerstag am 9. Berner Wassertag in Bern, dank dieser vierten Reinigungsstufe entferne die Anlage über 80 Prozent der organischen Spurenstoffe aus dem Abwasser. Die ARA Thunersee setzt auf das sogenannte «Ulmer Verfahren».

Das heisst, dass in der im Sommer 2018 eingeweihten vierten Reinigungsstufe dem Abwasser Aktivkohle in Pulverform beigemischt wird. Die Kohle verhält sich wie kleine Schwämmchen, so Bangerter. Sie schwillt im Wasser auf, so dass ein Gramm Kohle dank innerer Verästelungen eine Oberfläche von tausend Quadratmeter erreicht. An dieser Oberfläche setzen sich die Spurenstoffe an. Es reicht, das Wasser in dieser vierten Reinigungsstufe etwas umzurühren, und schon sinken die mit Schadstoffen «angereicherten» Kohle-Stückchen zu Boden. Danach kann dieser Rest als Klärschlamm verbrannt werden.

Untersuchungen in Baden-Württemberg haben laut Bangerter gezeigt, dass die Biodiversität in den Flüssen steigt, wenn diese sich im Gebiet einer ARA mit vierter Reinigungsstufe befinden. 75 Tonnen organische Stoffe wird die ARA Thunersee dank der neuen Reinigungsstufe pro Jahr aus dem Abwasser holen können.

4. Stufe für zehn Berner Anlagen

Der Bund hat vor ein paar Jahren festgelegt, dass hundert Kläranlagen in der Schweiz eine vierte Reinigungsstufe einbauen müssen. Betroffen sind die Kläranlagen in grossen Siedlungsgebieten und in Einzugsgebieten von Seen und Flüssen. Die Kantone können bestimmen, welche Anlagen aufgerüstet werden müssen.

Im Kanton Bern sind zehn Anlagen bezeichnet worden, die bis spätestens 2035 eine vierte Reinigungsstufe aufweisen sollen. In der ARA der Region Bern sollte es bis 2030 so weit sein. Das geht aus dem Grundlagenbericht zum Massnahmenprogramm 2017-22, Teilbereich Siedlungsentwässerung, der Berner Regierung hervor. Mikroverunreinigungen im Abwasser bekämpft der Bund, weil man heute davon ausgeht, dass solche Spurenstoffe Kleinstlebewesen gefährden - und damit die Biodiversität. Nicht mehr im Abwasser will der Bund beispielsweise Entzündungshemmer und Psychopharmaka. Auch Reste von Korrosionsschutzmittel und Antibiotika sollen raus.