Köniz plant die Badi-Offensive

städtischen Freibäder, in denen es sich gratis baden lässt. Mit dem Schwimmspass zum Nulltarif können zwar auch die Badis in der Region nicht mithalten, diese konnten sich in der Vergangenheit aber auch mit Eintrittsgeldern stets behaupten.

Und doch macht die Gratiskonkurrenz den Badis in der Agglomeration zu schaffen. In Köniz zumindest bekam man sie in den letzten Jahren deutlich zu spüren, nachdem die Politik dort im Rahmen einer Sparrunde die Badi-Eintrittspreise leicht erhöht hatte. «Viele Eltern sind seither ins Weyerli im Westen der Stadt Bern ausgewichen», weiss der Könizer Gemeinderat Thomas Brönnimann (GLP).