Köniz muss abspecken

Wenn die Gemeinde Köniz in den letzten Jahren jeweils ihren Rechnungsabschluss präsentierte, erstaunte das Resultat kaum mehr. Das Defizit war praktisch gewiss. So ist das auch jetzt wieder. Zum siebten Mal in Folge schreibt die grösste Berner Vorortgemeinde rote Zahlen – sogar noch deutlich rötere als angenommen.