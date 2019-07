Köniz kündigt Schulvertrag mit Neuenegg

Für den Könizer Gemeinderat ist die Kündigung eine von 76 Massnahmen aus der Aufgabenüberprüfung 2019-2022. Er erwartet dadurch eine Klärung und Entflechtung im Bereich der Liegenschaften.

Für die Schüler in Thörishaus, die auf Gemeindeboden von Köniz wohnen, ändert sich laut Gemeinderat nichts. Sie werden weiterhin zuerst die Schule Stucki in Thörishaus, dann die Schule in Neuenegg besuchen. Die Mitwirkung der Eltern sei durch das Schulreglement von Neuenegg ebenfalls gewährleistet.