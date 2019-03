Köniz deckelt Kita-Subventionen

Ab kommendem August ist dieses System Vergangenheit. Dann nämlich stellt Köniz auf die sogenannten Betreuungsgutscheine um. Die Gemeinde folgt damit der Empfehlung des Kantons, der ab diesem Sommer das Gutscheinsystem ebenfalls unterstützt. Das heisst: Nicht mehr bestimmte Plätze in bestimmten Kitas werden subventioniert, sondern gewissermassen direkt die Eltern. Erfüllen diese die nötigen Voraussetzungen – etwa durch ein Familieneinkommen unter 160 000 Franken pro Jahr oder ein Arbeitspensum, das die Betreuung nötig macht –, haben sie Anspruch auf Gutscheine und kommen somit in den Genuss von Vergünsti­gungen.

Budget gibt Vergabe vor

Der Vorteil des neuen Systems: Eltern müssen nicht mehr auf einen bestimmten Platz in einer bestimmten Kita spekulieren, sondern können ihren Betreuungsgutschein sowohl in öffentlichen als auch in privaten Kitas einlösen – und sogar in Kitas in anderen Gemeinden, sofern dort das Gutscheinsystem ebenfalls gilt. Die Subventionen werden allerdings erst ausgestellt, wenn in einer Kita ein Platz frei wird.

Trotz der vermeintlichen Verbesserung für Eltern und Anbieter hat der bevorstehende Systemwechsel am Montag im Könizer Parlament für lebhafte Diskussionen gesorgt. Der Grund: Der Gemeinderat hat im neuen Reglement verankert, dass die Abgabe der Betreuungsgutscheine jeweils ans Budget gekoppelt ist. Er ist zwar gewillt, an anspruchsberechtigte Familien Gutscheine zu vergeben – aber jeweils nur so viele, bis der dafür vorgesehene Kredit (20000 Franken im Jahr 2019) erschöpft ist. Danach gehen Eltern leer aus, selbst wenn sie von ihrem Einkommen her an und für sich Anspruch hätten.

Kritik an Kontingentierung

«Eine solche Kontingentierung durch die Hintertür sollte nicht möglich sein», kritisierte Christina Aebischer (Grüne). Sie störte sich daran, dass die Gemeinde sich damit rühme, neu das ­liberalere Gutscheinsystem anzuwenden, gleichzeitig aber bereits den Budgetdeckel aufsetze. Ähnlich argumentierte die SP. «Die Abgabe der Betreuungsgutscheine soll sich nach dem Bedarf der Eltern richten und nicht nach den gesprochenen Krediten», sagte Cathrine Liechti. Die beiden Linksparteien versuchten noch, das Reglement neu zu verhandeln, fanden im Parlament aber knapp keine Mehrheit. Für einen vergünstigten Kita-Platz werden sich Könizer Eltern also auch künftig sputen müssen.

Dass Köniz nicht unbegrenzt Betreuungsgutscheine verteilen will, mag einleuchten. Schliesslich bedeutet die Subventionierung für sie Kosten: Jeder Betreuungsgutschein wird zu 20 Prozent von der Gemeinde und zu 80 Prozent durch den Kanton über den Lastenausgleich finanziert. Ausserdem ist es ihr gemäss kantonaler Verordnung gestattet, die Abgabe von Betreuungsgutscheinen zu limitieren.

Stadt Bern ist grosszügiger

Und doch zeigt die Stadt Bern, dass es auch anders geht. Sie kennt bei der Abgabe der Betreuungsgutscheine keine Kontingentierung. «Wir garantieren, dass jede anspruchsberechtigte Familie eine Vergünstigung erhält», sagt Alex Haller, Leiter Familien und Quartiere bei der Stadt Bern. Die Bundesstadt lässt sich das grosszügige Angebot einiges kosten: Allein letztes Jahr schüttete sie Subventionen im Wert von 26 Millionen Franken zugunsten der Eltern aus. Davon konnte sie nur einen Teil beim Kanton abrechnen, da dieser bisher Kontingente vergab.