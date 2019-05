Klimastreikende aus der ganzen Region demonstrieren in Bern

Dies ist die Botschaft, die Schülerinnen, Gymnasiasten, Studentinnen und Leute, die sich mit der Bewegung solidarisieren, an diesem sonnigen Freitagmittag zum wiederholten Mal auf die Strasse tragen. Nicht nur in Bern, sondern auch in Berlin, New York, Sydney. Rund um den Globus wollen Aktivisten heute für das Klima einstehen.

Es wird heute aber nicht nur auf den Strassen der grossen Städte demonstriert. Im Kanton Bern wurden in Münsingen, Köniz, Burgdorf, Langenthal, Biel und Thun ebenfalls Kundgebungen organisiert. Fünf vor zwölf, Helvetiaplatz, Bern: Um diese Zeit an diesem Ort wollen aber alle dabei sein, hier vereinigen sich die lokalen Protestaktionen zu einer grossen Kundgebung.

Umzug durch Berns Altstadt

Vom Helvetiaplatz aus soll der Demonstrationsumzug Richtung Thunplatz ziehen, von dort via Brunnadern den Muristalden hinunter, über die Nydeggbrücke, die Kramgasse hoch zum Zytglogge und von dort über die Kirchenfeldbrücke zurück zum Helvetiaplatz. Danach wollen die Streikenden ins Eichholz weiterziehen, um dort ein Vegi-Grillfest zu veranstalten.

Bereits Ende des letzten Jahres begann die weltweite Klimaschutzbewegung zu erstarken und erhielt spätestens mit dem Auftritt der jungen schwedischen Aktivistin Greta Thunberg am WEF in Davos Ende Januar enormen Schwung. Die Solidarität mit der Bewegung ist gross, Klimathemen werden seither in den Medien und in der Politik vermehrt aufgegriffen. Die anstehenden National- und Ständeratswahlen im Herbst werden bereits im Vorfeld oft als die «Klimawahlen» bezeichnet.