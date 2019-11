Kleinkrieg am Villenhang trifft kleinen Angestellten

Seit Dienstag ist die schier unendliche Geschichte um eine strittige Überbauung an einem Sonnenhang in Muri um ein Kapitel reicher. Und die Allgemeinheit um 6300 Franken ärmer, denn letztlich endete der Handel, der Richterin Salome Krieger vier lange Stunden beschäftigte, in einem Freispruch.