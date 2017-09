Kleine Trauben, aber viel Aroma

In ellenlangen Kolonnen reihen sich die Rebstöcke aneinander. Die Trauben, die daran hängen, sind prall. Beim Biss auf die Beere zerplatzt die Haut, und süsser Saft tritt aus. «La qualité est ma­gnifique», sagt der Winzer Hubert Louis. Seit gut einer Woche läuft in seinen Reben der Läset.

Die Arbeit in den Rebbergen ist beliebt. So beliebt, dass das Telefon von Hubert Louis jedes Jahr dreihundertmal klingelt – und jedes Mal ist ein weiterer Bewerber in der Leitung, der am Läset mitarbeiten will. 45 Helfer hat der Winzer aus La Neuveville aus­gewählt. Um die zehn Tage verbringen sie in den Rebbergen, schneiden in gebückter Haltung die Trauben ab und schleppen schwere Kisten durch das vom Tau feuchte Gras. Die Arbeit ist anstrengend.

Aber es gibt wohl kaum einen schöneren Arbeitsplatz als hier oben in den Reben, mit Blick auf den See und den Wald, der sich langsam rot und gelb färbt. Aus ganz Europa bekomme er Anfragen, sagt Louis. «In der Schweiz werden die Helfer gut bezahlt.» Doch er nimmt lieber Arbeitskräfte aus der Region, denn er bietet keine Schlafplätze an und kocht kein Abendessen. Zudem will er nur Helfer, die Deutsch oder Französisch können. «Ich muss ihnen schliesslich erklären, auf was sie beim Schneiden achten müssen.» Weder faule noch unreife Beeren dürfen in den Kisten landen.

Grösstes Weingut am See

Hubert Louis bewirtschaftet die Trauben des Rebguts der Stadt Bern. Seit 110 Jahren nimmt sich seine Familie dieser Aufgabe an, er verwaltet das Gut in vierter Generation. Und auch sein Sohn sei derzeit in der Winzerlehre. «Die Kunden mögen Beständigkeit», sagt Louis. Die Reben befinden sich zwischen La Neuveville und Schafis sowie auf der St. Peters­insel. 24 Hektaren sind es ins­gesamt.

Damit ist das Rebgut das mit Abstand grösste am Bielersee. Und so sind denn auch die Zahlen beeindruckend, die Louis aufzählt: Bis zu 30 Tonnen Trauben kommen an einem guten Tag zusammen. 15'000 Liter Wein haben Platz in seinen grössten Tanks. 180'000 Flaschen Wein produziert er pro Jahr.

Heuer werden es wohl weniger sein. Zwar blickt Louis auf ein gutes Jahr zurück: Im Frühling gab es kaum Frost. Der Sommer war schön und warm. Mit der Pilzerkrankung Mehltau hatte der Winzer kaum zu kämpfen. Aber dann kam im Juli der Hagel – und zerstörte auf manchen Parzellen die Hälfte der Trauben. Besonders der Chasselas habe gelitten. Hinzu kommt, dass der trockene Sommer nur kleine Beeren her­anwachsen liess, was die Erntemenge weiter verkleinert.

Lange Arbeitstage

Louis ist dennoch sehr zufrieden. «Die kleineren Beeren haben dafür umso mehr Aroma», sagt er. Und schliesslich sei es beim Verkauf die Qualität, die zähle, und nicht die Quantität.

Bis um Mitternacht dauern die Arbeitstage von Louis derzeit. «Die Trauben sind schön. Aber jetzt ist es mein Job, daraus einen guten Wein zu machen.» Er rechnet damit, dass der Weisswein dieses Jahr reichhaltiger wird als derjenige aus dem Vorjahr. Beim Roten erwartet er einen hohen Alkoholgehalt.

Per Traktor werden die Trauben von den Rebbergen in den Keller gebracht. Die Beeren für den Weisswein werden danach direkt gepresst, und der Most landet im Gärtank. Beim Rotwein dagegen gelangen für die Maischegärung sowohl Saft als auch Schalen in den Tank – nur so bekommt der Wein seine Farbe. Das Rebgut der Stadt Bern ist so gross, dass ein Grossteil der Arbeiten maschinell abläuft. So werden die bis zu 300 Kilogramm fassenden Plastikbottiche per Knopfdruck gekippt und die Trauben in eine Pumpe befördert.

Viel hat sich gewandelt

Der Keller ist voll mit Schläuchen, durch die der Most vom einen in den anderen Tank geleitet werden kann. Auch das Umwälzen des Rotweins, bei dem mehrmals täglich die Tresterhaut unter den gärenden Saft gestossen wird, be­ansprucht bei Hubert Louis keinen körperlichen Einsatz mehr.Dennoch bleibt der Winzer unverzichtbar. In den nächsten Wochen muss er den Gärprozess, die richtige Temperatur und die Säure seiner Weine kontrollieren. Diese Arbeiten lässt er sich von keiner Maschine abnehmen. (Berner Zeitung)