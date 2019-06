Kleine Schanze: Mann angegriffen und verletzt

Am Montag kurz nach 17.15 Uhr fanden Polizisten während einer Patrouille bei der Bernerhofunterführung an der Bundesgasse in Bern einen verletzten Mann. Wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilt, war dieser kurz zuvor von drei unbekannten Männern in der Unterführung angegriffen und verletzt worden.