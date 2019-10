Klamauk all inclusive

Selbsterklärend

Dass dies kein Abend wird, der Interpretationen auf der Metaebene fordert, wird von Beginn weg klargestellt. Wie in einer TV-Unterhaltungssendung stellen sich die Figuren mit Name und Steckbrief vor: Das steinreiche Mündel Rosina, das unglücklich in der strengen Obhut des alten Mediziners Bartolo auf ihren edlen Ritter wartet; Bartolo, der mittels Heirat an das Vermögen von Rosina zu gelangen versucht; der Graf Almaviva, blaublütig, divenhaft und gleichzeitig heillos verliebt in Rosina.

Und mittendrin, oder eher als Showmaster vornedran, der gewitzte Barbier Figaro, mit dessen Hilfe Almaviva seine Holde retten will. Alles klar? Ja, am Ende der Ouvertüre ist wirklich alles klar.

Kunterbunt

Und dann die Farben (Kostüm: Pascal Seibicke): Figaro tritt auf im hautengen roten Overall mit Schlangenlederaufdruck, seine Scheren steckt er auf beiden Seiten in Gürteltaschen wie ein Cowboy seine Pistolen. Don Bartolo, mit perfekt frisiertem Moustache, trägt violette Cordhosen und einen lila Strickpullover, während der Graf Almaviva sich ganz in feurigen Gelb- und Orangetönen zeigt.

Die Farbpalette ist bunt, die Kostüme voller Details, und auch hier ist eigentlich alles klar: Die Farbsymbolik der Charaktereigenschaften liegt förmlich auf der Hand. Komplexe Charaktere gehören ohnehin nicht in Rossinis Werk.

Das ist also die bunte Spielwiese, auf der sich das Ensemble austoben kann. Die Sängerinnen und Sänger legen dabei eine mitreissende Energie an den Tag. Jeder der Charaktere ist pointiert umgesetzt, stereotypisch und bisweilen nahezu schmerzlich überzeichnet.

Eleonora Vacchi verkörpert Rosina als ziemlich versautes Mädchen, das Rainer Zaun als schrulliger Don Bartolo vergebens in Schach zu halten versucht. Todd Boyce gibt einen pikanten Figaro, der sich schon nach seiner ersten Arie selbstbewusst im Applaus des Publikums suhlt. Für viele Lacher sorgt ausserdem der Herrenchor Konzert Theater Bern, der unter anderem als übereifriges Bühnenorchester mit Kartoninstrumenten auftritt und dabei das Musikertum gehörig auf die Schippe nimmt.