Kinderspielplatz Schützenmatt

Am Mittag verlief gestern eine grosse Kinderschlange über die Schützenmatt. Die Quartier­küche Wyleregg hatte zum Menu surprise geladen, rund 300 hungrige Kinder aus allen Stadtteilen standen dafür an. Mit den Betreuungspersonen aus ihren Kitas und Tagis der Stadt verbrachten sie den Nachmittag auf der Schütz, wo noch bis Ende Woche das Neustadt-Lab im Gang ist. Unter diesem Titel ist der Parkplatz im Zentrum der Stadt zum wiederholten Mal für zwei Monate von Autos befreit, um andere Nutzungen ausloten zu können. Der Gemeinderat hat die permanente Aufhebung der Parkplätze bereits beschlossen, der städtische Gewerbeverband ficht sie aber mit einer Beschwerde an.

«Die Stadt gehört der ganzen Bevölkerung», sagt Gemeinde­rätin Franziska Teuscher, Vorsteherin der Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS). Deshalb freue sie sich, dass auch die Kita- und Tagi-Kinder einen aktiven Part im Stadtlabor spielen. «Ihre Ideen und Spiele können uns bei der weiteren Planung wertvolle Ideen und Impulse geben.» Die Kinder bewegten sich auf einem Parcours auf dem ganzen Platz, meisterten auf Stelzen einen Hindernislauf, warfen Bälle auf gestapelte Büchsen oder Pfeile gegen Ballone. Wie dies alles in Stadtplanung oder zumindest in Erkenntnisse für die künftige Nutzung der Schütz übersetzt werden kann, wird sich weisen. Als Spielplatz jedenfalls scheint der Ort zu funktionieren. Und natürlich, das zeigte sich gegen 17 Uhr, als die Kinder ab­gezogen und die ersten Apérogäste eingetroffen waren, als Ort für den Feierabend. (hae)