Kind misshandelt: Vater und Mutter müssen das Land verlassen

Die Worte des Gerichtspräsidenten brachten die Heftigkeit des Falles auf den Punkt: «Was diesem Mädchen widerfahren ist, hat folterähnlichen Charakter. Sie hatte keine Chance, sich den Gewaltkaskaden ihres Vaters zu entziehen.»

Gerichtet waren die deutlichen Worte an den 40-jährigen Eritreer, der seine knapp achtjährige Tochter über Monate gequält hatte. Das Dreiergremium am Regionalgericht Bern-Mittelland verurteilte am Freitag den Mann wegen schwerer Körperverletzung und mehrfacher Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von 42 Monaten. Ausserdem wird er des Landes verwiesen.