Kind bei Kollision schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, kurz nach 13.15 Uhr. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ein Lieferwagen im Begriff von der Gottstattstrasse in die Mühlestrasse einzubiegen. Zeitgleich fuhren zwei Buben auf je einem Skateboard von der Schlösslistrasse her auf der Mühlestrasse in Richtung Poststrasse, als der eine Knabe bei der Verzweigung Gottstattstrasse / Mühlestrasse vom Lieferwagen erfasst wurde.

Der 10-jährige Skateboardfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste in kritischem Zustand mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden. Der 32-jährige Lenker des Lieferwagens wie auch der zweite Knabe blieben beim Unfall unverletzt.

Für die Unfallarbeiten war die Mühlestrasse während rund zwei Stunden gesperrt. Das Polizeiinspektorat Biel richtete eine Umleitung ein. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 32 344 51 11 zu melden.